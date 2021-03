“Ma davvero?” Ciavy e Valeria di Temptation Island | la notizia arriva all’improvviso Sono loro a darla lasciando tutti senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) È stata una delle coppie più seguite di, entrati in coppia usciti divisi.Liberati. Per molti lastoria d’amore non avrebbe mai concesso passi indietro e un ritorno di fiamma. Ma come spesso accade, il tempo sembra riuscire a risanare ferite anche molto profonde, e i due concorrenti diil simbolo evidente che nella vita puòaccadere. Una relazione, la, che soprattutto insembrava non concedere ulteriore spazio ai ripensamenti complice anche il feeling con il tentatore Alessandro Basciano. Due caratteri forti, due temperamenti determinati a difendere a entri stretti la propria verità. Il clima di ...