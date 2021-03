L’ultimo record del “nuovo Rinascimento”: l’Arabia saudita è il maggior acquirente di armi al mondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Va forte il “nuovo Rinascimento” in Arabia saudita, non c’è che dire, se è vero che il Paese ha scalato velocemente la classifica mondiale che racconta meglio di tutto quale sia l’aria da quelle parti: lo Stato del principe ereditario Mohammed bin Salman, quello che è stato presentato al mondo come fautore di nuovi diritti e nuove primavere dal senatore Matteo Renzi, è diventato il primo Paese importatore di armi al mondo, raggiungendo l’11% dell’import mondiale di armi ricevute. Il primo fornitore dell’Arabia saudita – secondo L’ultimo rapporto dell’Istituto internazionale della Ricerca sulla Pace – sono gli Stati Uniti, che coprono il 79% di tutti i loro acquisti: solo nel 2020 i sauditi hanno acquistato 91 aerei da ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Va forte il “” in Arabia, non c’è che dire, se è vero che il Paese ha scalato velocemente la classifica mondiale che racconta meglio di tutto quale sia l’aria da quelle parti: lo Stato del principe ereditario Mohammed bin Salman, quello che è stato presentato alcome fautore di nuovi diritti e nuove primavere dal senatore Matteo Renzi, è diventato il primo Paese importatore dial, raggiungendo l’11% dell’import mondiale diricevute. Il primo fornitore del– secondorapporto dell’Istituto internazionale della Ricerca sulla Pace – sono gli Stati Uniti, che coprono il 79% di tutti i loro acquisti: solo nel 2020 i sauditi hanno acquistato 91 aerei da ...

Advertising

kika__03 : RT @italianarmyfam_: ?? Guinness Records annuncia un nuovo record per i BTS, pochi giorni dopo l’ultimo! “I BTS hanno battuto un altro rec… - yoongsweetae_ : RT @italianarmyfam_: ?? Guinness Records annuncia un nuovo record per i BTS, pochi giorni dopo l’ultimo! “I BTS hanno battuto un altro rec… - Alessan3312 : RT @italianarmyfam_: ?? Guinness Records annuncia un nuovo record per i BTS, pochi giorni dopo l’ultimo! “I BTS hanno battuto un altro rec… - LifeBTSLove : RT @italianarmyfam_: ?? Guinness Records annuncia un nuovo record per i BTS, pochi giorni dopo l’ultimo! “I BTS hanno battuto un altro rec… - gaia_9_7 : RT @italianarmyfam_: ?? Guinness Records annuncia un nuovo record per i BTS, pochi giorni dopo l’ultimo! “I BTS hanno battuto un altro rec… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo record Contagi a quota 402 nella provincia di Caserta l'eco di caserta