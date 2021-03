L’Uefa cede I club vicini a entrare nel governo della Champions

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 19 marzo 2021) Rivoluzione in arrivo nella governanceLeague. Come riporta il Financial Times, la UEFA è in trattative avanzate con l’ECA, l’associazione deieuropei, per creare una joint venture che controlli tutti i diritti media e di sponsorizzazione per laLeague e l’Europa League. Al momento, queste competizioni sono controllate unicamente dalla UEFA, L'articolo