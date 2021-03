Luce Social Club: Paolo Genovese ospite della nuova puntata, stasera su Sky Arte (Di venerdì 19 marzo 2021) Va in onda stasera su Sky Arte, alle 20:00, la nuova puntata di Luce Social Club, che vedrà tra gli ospiti il regista Paolo Genovese. Luce Social Club torna stasera su Sky Arte (canali 120 e 400) alle 20:00, on demand e in streaming su NOW, con una nuova puntata. Condotto da Gianni Canova e Martina Riva, il programma è prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, e diretto da Max De Carolis. Una serata dedicata al tema dell'appuntamento declinato in diverse forme e visioni, che vedrà ospiti il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Va in ondasu Sky, alle 20:00, ladi, che vedrà tra gli ospiti il registatornasu Sky(canali 120 e 400) alle 20:00, on demand e in streaming su NOW, con una. Condotto da Gianni Canova e Martina Riva, il programma è prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di IstitutoCinecittà, Sky, ATCL e Spazio Rossellini, e diretto da Max De Carolis. Una serata dedicata al tema dell'appuntamento declinato in diverse forme e visioni, che vedrà ospiti il ...

