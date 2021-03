Lost City Of D: Daniel Radcliffe e Sandra Bullock nel cast (Di venerdì 19 marzo 2021) Deadline annuncia che Daniel Radcliffe interpreterà il cattivo nella commedia d’azione e avventura romantica della Paramount The Lost City of D con Sandra Bullock e Channing Tatum. Di cosa parla The Lost City of D Diretta da Adam e Aaron Nee, la pellicola, infatti, segue la storia di una scrittrice di romanzi rosa molto schiva che crede che non possa esserci nulla di peggio di ritrovarsi bloccata a partecipare a un tour promozionale con il modello della copertina del suo libro. I due, tuttavia, vengono rapiti e catapultati in un’avventura spietata nella giungla, a dimostrazione che la vita possa rivelarsi molto più bizzarra, e anche più romantica, delle sue storie di finzione in edizione tascabile. Sandra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Deadline annuncia cheinterpreterà il cattivo nella commedia d’azione e avventura romantica della Paramount Theof D cone Channing Tatum. Di cosa parla Theof D Diretta da Adam e Aaron Nee, la pellicola, infatti, segue la storia di una scrittrice di romanzi rosa molto schiva che crede che non possa esserci nulla di peggio di ritrovarsi bloccata a partecipare a un tour promozionale con il modello della copertina del suo libro. I due, tuttavia, vengono rapiti e catapultati in un’avventura spietata nella giungla, a dimostrazione che la vita possa rivelarsi molto più bizzarra, e anche più romantica, delle sue storie di finzione in edizione tascabile....

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daniel Radcliffe sfiderà Sandra Bullock e Channing Tatum in Lost City Of D - UniMoviesBlog : L'attore #DanielRadcliffe si è aggiunto al cast in costruzione di #TheLostCityofD, la commedia a sfondo romantico d… - Sunbeamgrey : @NetflixIT Lost, Friends, Una mamma per amica. Però anche Dark, Fleabag, Sex and the city, Once upon a time, The… - LaBiondastra : @NetflixIT Di tutti i tempi: 1. Sex and the city 2. Lost 3. La casa di carta - Assiolo2 : @NetflixIT Lost Friends Sex and the city 25 anni e sentirli tutti -