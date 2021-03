L'orrore delle "pedomama" nelle mura di casa (Di venerdì 19 marzo 2021) Mariangela Garofano Secondo un rapporto dell'associazione Meter Onlus un nuovo scioccante fenomeno sta trovando terreno fertile sul dark web. Parliamo di "pedomama", ovvero delle madri che abusano dei propri figli minori, per poi mettere il materiale online Durante la pandemia di Covid purtroppo non si è arrestato il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia online. È quanto è emerso da un report dell’associazione Meter Onlus (www.associazionemeter.org), fondata e presieduta da don Fortunato Di Noto, che ha evidenziato come nel 2020 il lockdonwn ha fatto aumentare i casi di abusi sui minori in tutto il mondo. Ma c’è un altro fenomeno aberrante, che sta prendendo piede in rete: “pedomama”, che identifica l’abuso sessuale femminile perpetrato da madri ai danni del proprio figlio minore. Un fenomeno scioccante, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Mariangela Garofano Secondo un rapporto dell'associazione Meter Onlus un nuovo scioccante fenomeno sta trovando terreno fertile sul dark web. Parliamo di "", ovveromadri che abusano dei propri figli minori, per poi mettere il materiale online Durante la pandemia di Covid purtroppo non si è arrestato il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia online. È quanto è emerso da un report dell’associazione Meter Onlus (www.associazionemeter.org), fondata e presieduta da don Fortunato Di Noto, che ha evidenziato come nel 2020 il lockdonwn ha fatto aumentare i casi di abusi sui minori in tutto il mondo. Ma c’è un altro fenomeno aberrante, che sta prendendo piede in rete: “”, che identifica l’abuso sessuale femminile perpetrato da madri ai danni del proprio figlio minore. Un fenomeno scioccante, ...

