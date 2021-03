Lorenzo Musetti: “La partita più bella della mia vita. Non amo perdere e vediamo contro Tsitsipas che cosa succede” (Di venerdì 19 marzo 2021) Lorenzo Musetti è entusiasta al termine del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Acapulco (Messico) contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Una vittoria molto significativa, dopo aver già sconfitto nella sua settimana messicana Diego Schwarzman e Frances Tiafoe. Lo scalpo di Dimitrov allunga una striscia vincente assolutamente inattesa, visto che l’azzurrino iniziava la propria avventura dalle qualificazioni. Un risultato che lo proietta in top-100 (n.94 virtuale). “È davvero incredibile. Non me lo aspettavo “, ha detto Musetti nella sua intervista post match. “Oggi penso di aver giocato la partita più bella della mia vita. Grigor (Dimitrov ndr) è un avversario incredibile, un grande combattente. Ho avuto tanti match point ed è stato davvero ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021)è entusiasta al termine del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Acapulco (Messico)il bulgaro Grigor Dimitrov. Una vittoria molto significativa, dopo aver già sconfitto nella sua settimana messicana Diego Schwarzman e Frances Tiafoe. Lo scalpo di Dimitrov allunga una striscia vincente assolutamente inattesa, visto che l’azzurrino iniziava la propria avventura dalle qualificazioni. Un risultato che lo proietta in top-100 (n.94 virtuale). “È davvero incredibile. Non me lo aspettavo “, ha dettonella sua intervista post match. “Oggi penso di aver giocato lapiùmia. Grigor (Dimitrov ndr) è un avversario incredibile, un grande combattente. Ho avuto tanti match point ed è stato davvero ...

