Lombardia, dati da zona arancione ma resta rossa fino al 29 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Valentina Dardari L'indice Rt che misura la velocità del contagio scende e arriva a quota 1,13, con Milano a 1,11. L'ordinanza ha però vailidità di due settimane Nonostante i dati della Lombardia adesso siano da zona arancione, la regione dovrà restare in fascia rossa almeno fino al 29 marzo. Importante l'indice Rt, che misura la velocità del contagio, e che è in continua discesa. Questo è passato infatti da quota 1,30 a 1,13 e se esaminiamo la città di Milano, il dato è in continuo calo da oltre una settimana, arrivando ad attestarsi a 1,11. Ma nonostante ciò, la regione dovrà restare fino al 29 marzo in zona rossa, l'ordinanza firmata dal ministro ...

