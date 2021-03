Lo spaccio al tempo del Covid (Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la pandemia è aumentata la domanda di stupefacenti in Italia. E sono cresciuti gli arresti di «pusher» e trafficanti. Ma resta ancora una sottovalutazione del fenomeno (persino tra i magistrati) per quanto riguarda le droghe leggere. Usciti con un valido motivo, almeno secondo loro: comprare droga. Non passa settimana, dall'inizio della pandemia e delle limitazioni agli spostamenti, senza che carabinieri e polizia non fermino qualcuno che scrive sull'autocertificazione di aver violato il coprifuoco per andare ad acquistare stupefacenti «da un amico». Anche se la palma della sincerità spetta al 33enne cittadino del Marocco che a maggio, bloccato di notte dalla polizia mentre pedalava per i viali di Firenze, ha scritto sul modulo: «Sono fuori perché devo spacciare». Custodiva sette dosi di cocaina nelle mutande. , certo. Fatto anche di picchiatelli, o di furbetti che non si ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la pandemia è aumentata la domanda di stupefacenti in Italia. E sono cresciuti gli arresti di «pusher» e trafficanti. Ma resta ancora una sottovalutazione del fenomeno (persino tra i magistrati) per quanto riguarda le droghe leggere. Usciti con un valido motivo, almeno secondo loro: comprare droga. Non passa settimana, dall'inizio della pandemia e delle limitazioni agli spostamenti, senza che carabinieri e polizia non fermino qualcuno che scrive sull'autocertificazione di aver violato il coprifuoco per andare ad acquistare stupefacenti «da un amico». Anche se la palma della sincerità spetta al 33enne cittadino del Marocco che a maggio, bloccato di notte dalla polizia mentre pedalava per i viali di Firenze, ha scritto sul modulo: «Sono fuori perché devo spacciare». Custodiva sette dosi di cocaina nelle mutande. , certo. Fatto anche di picchiatelli, o di furbetti che non si ...

