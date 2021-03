Lo smartwatch da outdoor Amazfit T-Rex Pro è già in vendita in Europa (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo smartwatch Amazfit T-Rex Pro è già in vendita in Europa nonostante manchino ancora alcuni giorni alla presentazione ufficiale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 19 marzo 2021) LoT-Rex Pro è già ininnonostante manchino ancora alcuni giorni alla presentazione ufficiale. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoTechNet : Lo smartwatch da outdoor Amazfit T-Rex Pro è già in vendita in Europa - TuttoAndroid : Lo smartwatch da outdoor Amazfit T-Rex Pro è già in vendita in Europa -