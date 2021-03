Lo Slavia Praga rassicura sulle condizioni di Kolar: frattura dell’osso frontale (Di venerdì 19 marzo 2021) Rangers-Slavia Praga, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e vinta dagli ospiti, resterà nella mente di molti per una serie di episodi che hanno condizionato l’incontro: non solo il presunto caso di razzismo denunciato da Gerrard e smentito dallo Slavia Praga, ma anche le espulsioni che hanno ridotto in 9 gli scozzesi. Una di queste, quella rifilata a Roofe, è arrivata in seguito ad un intervento killer sul portiere dei cechi, che ha provocato grossi danni a Kolar, che dopo essere stato curato negli ultimi minuti della partita è tornato in panchina e ha potuto vedere la sua squadra passare il turno. Lo stesso Slavia Praga, ha voluto dare notizie del suo portiere, appena terminati gli esami, che hanno rilevato una frattura ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Rangers-, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e vinta dagli ospiti, resterà nella mente di molti per una serie di episodi che hanno condizionato l’incontro: non solo il presunto caso di razzismo denunciato da Gerrard e smentito dallo, ma anche le espulsioni che hanno ridotto in 9 gli scozzesi. Una di queste, quella rifilata a Roofe, è arrivata in seguito ad un intervento killer sul portiere dei cechi, che ha provocato grossi danni a, che dopo essere stato curato negli ultimi minuti della partita è tornato in panchina e ha potuto vedere la sua squadra passare il turno. Lo stesso, ha voluto dare notizie del suo portiere, appena terminati gli esami, che hanno rilevato una...

