Lo sapete che l’86% del telemarketing molesto è fatto da aziende non in regola con il ROC? (Di venerdì 19 marzo 2021) L’offerta sull’energia elettrica puntando sulla convenienza, oppure quella sulle tariffe telefoniche puntando sull’esclusività. Il telemarketing molesto lo conosciamo e, ormai, siamo anche abbastanza assuefatti da quelle telefonate che arrivano, il più delle volte, da prefissi telefonici di città in cui non abbiamo mai avuto relazioni o contatti (nemmeno sporadici) e che abbiamo imparato ad accettare. O buttando giù a prescindere o ignorandole. Eppure, il rapporto sul fenomeno che emerge dal monitoraggio portato avanti da Assocontact e Oic – le due associazioni che, dallo scorso 15 febbraio, hanno lanciato il Decalogo per i Consumatori – è abbastanza inquietante sulla regolarità delle attività di queste operazioni di telemarketing. LEGGI ANCHE > Call center: da oggi è vietato contattare i numeri riservati ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) L’offerta sull’energia elettrica puntando sulla convenienza, oppure quella sulle tariffe telefoniche puntando sull’esclusività. Illo conosciamo e, ormai, siamo anche abbastanza assuefatti da quelle telefonate che arrivano, il più delle volte, da prefissi telefonici di città in cui non abbiamo mai avuto relazioni o contatti (nemmeno sporadici) e che abbiamo imparato ad accettare. O buttando giù a prescindere o ignorandole. Eppure, il rapporto sul fenomeno che emerge dal monitoraggio portato avanti da Assocontact e Oic – le due associazioni che, dallo scorso 15 febbraio, hanno lanciato il Decalogo per i Consumatori – è abbastanza inquietante sullarità delle attività di queste operazioni di. LEGGI ANCHE > Call center: da oggi è vietato contattare i numeri riservati ...

Advertising

borghi_claudio : @PagellaPolitica MA COSA DITE!!! Da una parte c'è un obbligo statale dall'altra 'misure locali' Ma sapete cogliere… - ZZiliani : Sapete qual è la cosa più deprimente? Che gli altri 19 club del campionato col verme, la Serie A targata AJA, davan… - IlContiAndrea : #AmandaLear “Per #Sanremo2021 mi avevano chiamato i Maneskin, che non conoscevo, per duettare su Amandoti. Solo che… - dydsix : @bonjovi1982 @Shahrazad1784 @SBellini76 ma per via di conte ??cioe' so 16 anni di onorata carriera che piglio per il… - cryinglightnvng : ciao???? nuovx moots?????????? ed anche quellx vecchxx ???????????????? voi lo sapete ???? che ho un pinnato???????? ?????? potreste???? pe… -