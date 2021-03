Lloris: «La vergogna del Tottenham nasce dai panchinari, sono buoni solo a lamentarsi» (Di venerdì 19 marzo 2021) Hugo Lloris la definisce una “disgrazia”, una “vergogna”. Ad eliminazione ancora calda il capitano del Tottenham va ai microfoni di BT Sport, e dice tutto quello che un capitano dovrebbe dire in un momento come quello. Non le solite paroline di circostanza a protezione dello spogliatoio (il classico “ne parleremo, dobbiamo solo pensare a lavorare e alla prossima partita”), ma una tirata di responsabilità, rivolta soprattutto alle riserve, ai comprimari, buoni solo a lamentarsi, a fare chiacchiere. Il 3-0 contro la Dinamo Zagabria è pesantissimo, e per Lloris il problema è gli Spurs non sono una squadra: “Comportarsi come una squadra è la cosa più difficile nel calcio. Qualunque sia la decisione dell’allenatore, devi seguire la strada ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Hugola definisce una “disgrazia”, una “”. Ad eliminazione ancora calda il capitano delva ai microfoni di BT Sport, e dice tutto quello che un capitano dovrebbe dire in un momento come quello. Non le solite paroline di circostanza a protezione dello spogliatoio (il classico “ne parleremo, dobbiamopensare a lavorare e alla prossima partita”), ma una tirata di responsabilità, rivolta soprattutto alle riserve, ai comprimari,, a fare chiacchiere. Il 3-0 contro la Dinamo Zagabria è pesantissimo, e peril problema è gli Spurs nonuna squadra: “Comportarsi come una squadra è la cosa più difficile nel calcio. Qualunque sia la decisione dell’allenatore, devi seguire la strada ...

