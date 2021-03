Liverpool-Real Madrid, Butragueno: «Sfida storica con una squadra pericolosa» (Di venerdì 19 marzo 2021) Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, parla dopo il sorteggio di Champions League contro il Liverpool Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha commentato il sorteggio di Champions League ai quarti di finale contro il Liverpool. «Siamo due squadre storiche, due società che hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita di questa competizione. Saranno due sfide entusiasmanti per tutto, avremo dinanzi a noi una squadra molto pericolosa nonostante in questo momento al Liverpool manchino giocatori importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Emilio, direttore delle relazioni istituzionali del, parla dopo il sorteggio di Champions League contro ilEmilio, direttore delle relazioni istituzionali del, ha commentato il sorteggio di Champions League ai quarti di finale contro il. «Siamo due squadre storiche, due società che hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita di questa competizione. Saranno due sfide entusiasmanti per tutto, avremo dinanzi a noi unamoltononostante in questo momento almanchino giocatori importante». Leggi su Calcionews24.com

