LIVE Sci alpino, Team Event Lenzerheide in DIRETTA: subito Italia-Germania (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: Cominciamo la nostra DIRETTA. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event, valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 a Lenzerheide. Dopo la cancellazione di tutte le prove veloci, finalmente può cominciare l’ultimo Evento della stagione. Si inizierà proprio dal Team Event, una gara con davvero poco significato e alla quale partecipano solamente nove nazioni. Non sono mancate le polemiche in questi giorni per il cervellotico regolamento che non permette il recupero delle gare nella settimana delle Finali. Con ancora entrambe le Coppa del Mondo da decidere, la decisione di cancellare discesa e superG ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30: Cominciamo la nostra. Buongiorno e benvenuti alladel, valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci2020-2021 a. Dopo la cancellazione di tutte le prove veloci, finalmente può cominciare l’ultimoo della stagione. Si inizierà proprio dal, una gara con davvero poco significato e alla quale partecipano solamente nove nazioni. Non sono mancate le polemiche in questi giorni per il cervellotico regolamento che non permette il recupero delle gare nella settimana delle Finali. Con ancora entrambe le Coppa del Mondo da decidere, la decisione di cancellare discesa e superG ...

