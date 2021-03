LIVE Olimpia Milano-Barcellona 44-55, Eurolega basket in DIRETTA: spagnoli avanti a fine terzo quarto (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44-57 Due facili per Smits. FINISCE IL terzo quarto! La difesa del Barcellona domina sull’attacco di un’Olimpia che tira 1/11 da tre punti. 44-55 Un solo libero per Smits. Ennesima tripla sbagliata da Milano. Pazzesco 1/11 per l’Olimpia. 44-54 Due liberi di LeDay. Due minuti alla fine del quarto. 42-54 Due di Hanga. spagnoli in controllo. 42-52 Bel canestro dopo il rimbalzo offensivo di Evans. 40-52 Hanga scappa via in contropiede e segna facile. 40-50 Tripla incredibile dall’angolo di Hanga. 40-47 Arresto e tiro di Shields. 38-47 Ancora un eccezionale Mirotic. 38-45 Dentro tre liberi di Punter. 33-43 Dentro anche il libero supplementare. 33-42 Mirotic segna ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-57 Due facili per Smits. FINISCE IL! La difesa deldomina sull’attacco di un’che tira 1/11 da tre punti. 44-55 Un solo libero per Smits. Ennesima tripla sbagliata da. Pazzesco 1/11 per l’. 44-54 Due liberi di LeDay. Due minuti alladel. 42-54 Due di Hanga.in controllo. 42-52 Bel canestro dopo il rimbalzo offensivo di Evans. 40-52 Hanga scappa via in contropiede e segna facile. 40-50 Tripla incredibile dall’angolo di Hanga. 40-47 Arresto e tiro di Shields. 38-47 Ancora un eccezionale Mirotic. 38-45 Dentro tre liberi di Punter. 33-43 Dentro anche il libero supplementare. 33-42 Mirotic segna ...

