LIVE – Olimpia Milano-Barcellona 29-38 | Eurolega 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 marzo 2021) AX Armani Exchangesi sfidano nella 30° giornata di. I blaugrana, praticamente da inizio stagione in vetta alla regular season, fanno visita ai biancorossi che in questa stagione si stanno candidando al titolo. Venerdì 19 marzo alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA29-38 INTERVALLO (29-38) 20? Claver e Oriola per il +7 Barca (29-36) 18? 2/2 Micov (29-32) 17? Mirotic per il +4 esterno (25-29) 15? Hanga ed Arbines per il nuovo contro sorpasso (25-27) 13? Hines e Leday permettono all’di mettere la testa ...