LIVE – Olimpia Milano-Barcellona 21-19 | Eurolega 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di venerdì 19 marzo 2021) AX Armani Exchangesi sfidano nella 30° giornata di. I blaugrana, praticamente da inizio stagione in vetta alla regular season, fanno visita ai biancorossi che in questa stagione si stanno candidando al titolo. Venerdì 19 marzo alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA21-19 13? Hines e Leday permettono all’di mettere la testa avanti (21-19) 11? Evans pareggia (15-15) FINE PRIMO QUARTO (12-15) 7? Datome per il -3 (10-13) 7? Brandon Davis batte la difesa meneghina (6-11) 6? Time-out televisivo 4? Oriola trova due canestri ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Barcellona 10-13 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Barcellona #10-1… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Barcellona 6-9 Eurolega basket in DIRETTA: inizio di partita combattuto - #Olimpia #Milano-Bar… - fabiocavagnera : GAME DAY Al 19 marzo l’Olimpia Milano, seconda, se la vede con la prima della classe. E’ questa la notizia - OlimpiaMiNews : GAME DAY Al 19 marzo l’Olimpia Milano, seconda, se la vede con la prima della classe. E’ questa la notizia - AlessandroMagg4 : GAME DAY Al 19 marzo l’Olimpia Milano, seconda, se la vede con la prima della classe. E’ questa la notizia -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpia

Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! ... mentre il Baskonia ha un altra gara determinante (lo saranno tutte adesso) in casa contro l...Seguiremotutte e otto gli incontri, quattro in programma alle 18.55, quattro alle 21. In ... Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura 00:00 Platense - Real de Minas 1 - 1 Lobos UPNFM -...Roster Olimpia Vs FC Barcelona: 0 Punter 2 LeDay 5 Micov 9 Moraschini 10 Roll 13 Rodriguez 15 Tarczewski 31 Shields 32 Brooks 40 Evans 42 Hines 70 Datome. 1Q - Micov apre la marcature, ma Abrines (tre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18: Scontro diretto al Forum tra le prime due della classifica. L'Olimpia sogna in grande e prova a battere anche il Barcellona dopo aver realizzato l'impr ...