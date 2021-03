LIVE Musetti-Dimitrov 4-1, ATP Acapulco in DIRETTA: break dell’azzurro! Meraviglioso avvio del carrarese (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE PALLE break Dimitrov! Doppio fallo dell’azzurro. 15-30 Ottima prima dell’italiano. 0-30 Lento a spostarsi dal lato del diritto e colpo lungo per il Mago. 0-15 Scappa via il rovescio diagonale di Musetti. 4-2 Disegna il campo il bulgaro e diritto diagonale vincente. 40-15 Dimitrov attacca ancora la rete e scappa via il passante azzurro. 30-15 Ottima prima del bulgaro. 15-15 Serve&volley di Dimitrov che chiude con uno smash rischioso. 0-15 CHE PASSANTE dell’azzurro! Musetti si supera con il rovescio diagonale sull’attacco a rete di Dimitrov. 4-1 Musetti SHOW E break CONFERMATO! Si sogna ad Acapulco! AD-40 Ottima ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 DUE PALLE! Doppio fallo dell’azzurro. 15-30 Ottima prima dell’italiano. 0-30 Lento a spostarsi dal lato del diritto e colpo lungo per il Mago. 0-15 Scappa via il rovescio diagonale di. 4-2 Disegna il campo il bulgaro e diritto diagonale vincente. 40-15attacca ancora la rete e scappa via il passante azzurro. 30-15 Ottima prima del bulgaro. 15-15 Serve&volley diche chiude con uno smash rischioso. 0-15 CHE PASSANTEsi supera con il rovescio diagonale sull’attacco a rete di. 4-1SHOW ECONFERMATO! Si sogna ad! AD-40 Ottima ...

