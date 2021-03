LIVE – Bollettino oggi | venerdì 19 marzo | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di venerdì 19 marzo 2021) Vi proponiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di19. Permane la divisione del Bel Paese in fasce per evitare un lockdown nazionale: attualmente sono otto le regioni/province autonome in zona arancione, dodici in rossa e una in bianco. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 24.935 nuovi, 423 morti, 15.976 guariti, 207.241 tamponi molecolari, 3.333 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono ...

Advertising

SkyTG24 : Ema su #AstraZeneca: è un vaccino sicuro ed efficace - SkyTG24 : La decisione di #Ema sulla sicurezza del #vaccino #AstraZeneca: - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID19 - IntoPandemic : #COVID19 ripartiranno oggi alle 15 le somministrazioni del #vaccino #AstraZeneca dopo l'ok sia dell' #EMA che dell'… - bizcommunityit : Covid Toscana: dopo il nuovo balzo dei contagi attesa per il bollettino / LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

Neldel giorno in Italia 25mila nuovi casi e 423 decessi. Tra le misure in arrivo dal governo anche le dosi vaccinali in farmacia. Decreto sostegni, oggi in Cdm: ristori per circa 3 ...Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi - tamponi è al 7%. Sono 16 i posti in più occupati in terapia intensiva, con 249 ingressi in 24 ore. Sono 177 in più i ricoveri ordinari. Vaccino ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso ...Bollettino covid Toscana 18 marzo, i dati completi / Toscana zona arancione per un soffio la prossima settimana: leggi l'articolo. In Toscana il 40% dei posti letto di terapia intensiva è occupato da ...