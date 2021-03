L’Italia riporta l’Europa in Africa. Ecco come (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia torna la porta d’Europa verso l’Africa, riscoprendo la sua centralità nel Mediterraneo (“allargato”) e rilanciando l’azione dell’Ue sulla Libia. È il messaggio che arriva dalla triangolazione Berlino-Bruxelles-Roma degli ultimi giorni, tra la visita del ministro Lorenzo Guerini in Germania, e poi quella in Italia dell’Alto rappresentante Josep Borell, comprensiva del colloquio con Luigi di Maio alla Farnesina, dell’incontro con il titolare di palazzo Baracchini e del passaggio al comando della missione Irini. OCCHI SULLA LIBIA La stabilizzazione della Libia resta per L’Italia la “priorità strategica”, come continua a ripetere in ogni occasione il ministro Guerini. Gli occhi sono tutti sul governo di Abdulhamid Dabaiba, fresco di giuramento a Tobruk, che dovrà traghettare il Paese verso le elezioni del 24 ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021)torna la porta d’Europa verso l’, riscoprendo la sua centralità nel Mediterraneo (“allargato”) e rilanciando l’azione dell’Ue sulla Libia. È il messaggio che arriva dalla triangolazione Berlino-Bruxelles-Roma degli ultimi giorni, tra la visita del ministro Lorenzo Guerini in Germania, e poi quella in Italia dell’Alto rappresentante Josep Borell, comprensiva del colloquio con Luigi di Maio alla Farnesina, dell’incontro con il titolare di palazzo Baracchini e del passaggio al comando della missione Irini. OCCHI SULLA LIBIA La stabilizzazione della Libia resta perla “priorità strategica”,continua a ripetere in ogni occasione il ministro Guerini. Gli occhi sono tutti sul governo di Abdulhamid Dabaiba, fresco di giuramento a Tobruk, che dovrà traghettare il Paese verso le elezioni del 24 ...

