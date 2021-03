L’Italia non ha più la sua “zona bianca” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tre settimane trascorse in zona bianca, un unicum nel panorama italiano. Ora, però, la Sardegna ha perso il suo “primato” e i dati epidemiologici hanno mostrato un peggioramento della situazione. La cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, nell’ultimo monitoraggio su cui si basano le ordinanze di Roberto Speranza, ha evidenziato una crescita dei fattori di rischio in tutta la Regione. Per questo, da lunedì, la Sardegna zona gialla diventerà una realtà, perdendo i “privilegi” avuti nelle scorse tre settimane. Sardegna zona gialla: peggiorano i dati nell’ultimo monitoraggio “Qualche regione rischia di cambiare colore, ma aspettiamo la cabina di regia per saperlo. La Sardegna rimarrà bianca? Ha dei numeri in peggioramento, ma anche qui aspettiamo che si pronunci la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Tre settimane trascorse in, un unicum nel panorama italiano. Ora, però, la Sardegna ha perso il suo “primato” e i dati epidemiologici hanno mostrato un peggioramento della situazione. La cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, nell’ultimo monitoraggio su cui si basano le ordinanze di Roberto Speranza, ha evidenziato una crescita dei fattori di rischio in tutta la Regione. Per questo, da lunedì, la Sardegnagialla diventerà una realtà, perdendo i “privilegi” avuti nelle scorse tre settimane. Sardegnagialla: peggiorano i dati nell’ultimo monitoraggio “Qualche regione rischia di cambiare colore, ma aspettiamo la cabina di regia per saperlo. La Sardegna rimarrà? Ha dei numeri in peggioramento, ma anche qui aspettiamo che si pronunci la ...

Advertising

matteosalvinimi : Una preghiera per chi non c’è più, un pensiero per i parenti e gli amici di chi ci ha lasciato, un abbraccio per ch… - matteosalvinimi : #Salvini: #IusSoli? Legge inutile, non solo sbagliata. Ultimi dati disponibili per il 2019 dicono che il Paese UE c… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - AlessioPetitto : @pemar2 @Utilio7 @SinistraProgre1 @matteosalvinimi Ma anche la valle d'aosta è stata sciolta per Ndrangheta, a diff… - giovannitrivel3 : RT @armidmar: @SmitArianna @enkidC @Overbite71 @biif @laperlaneranera @eretico_l @ilbuonpaztore @carolarosato @sedicizero @guidopensieri @I… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia non Piano vaccinale anti Covid valido in tutta Italia: priorità e nuove regole Corriere della Sera