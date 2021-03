L’Isola dei Famosi, sapete perché Drusilla Gucci si chiama così? Le origini del nome (Di venerdì 19 marzo 2021) Drusilla Gucci è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma sapete quali sono le origini del suo nome? Scopriamolo insieme. È una delle concorrenti di questa nuovissima e strepitosa edizione de L’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci. Entrata nel corso della prima puntata dell’adventure reality di Canale 5 ed inserita nel gruppo dei ‘Rafinados’, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 19 marzo 2021)è una delle concorrenti dedei, maquali sono ledel suo? Scopriamolo insieme. È una delle concorrenti di questa nuovissima e strepitosa edizione dedei. Entrata nel corso della prima puntata dell’adventure reality di Canale 5 ed inserita nel gruppo dei ‘Rafinados’, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - crawlingbacktus : RT @QuiMediaset_it: Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola https://t.… - Valsxxxx : Tra l'altro chiunque esca va nella playa dei nullafacenti ma di cosa vi preoccupate #tzvip #isola -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE