L’Isola dei Famosi, polemica dopo la frase di Iva Zanicchi: cosa è successo (Di venerdì 19 marzo 2021) Iva Zanicchi finisce nella bufera a causa di una battuta fatta nel corso della seconda puntata delL’Isola dei Famosi, cosa ha detto l’opinionista È andata in onda ieri sera la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 marzo 2021) Ivafinisce nella bufera a causa di una battuta fatta nel corso della seconda puntata deldeiha detto l’opinionista È andata in onda ieri sera la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - Virgini63296754 : @tommaso_zorzi Sei ancora il nostro concorrente...quelli dell'isola devono aver paura, perché io lo so, che tu vinc… - zazoomblog : Francesca Cipriani pensa che Miryea Stabile la copi a L’Isola dei Famosi? Il gesto della showgirl - #Francesca… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei La Sardegna difende la zona bianca, partiti i test in porti e aeroporti AGI - Agenzia Italia