L’Isola dei Famosi, il Visconte Guglielmotti si ritira (aggiornamento) (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Isola dei Famosi, video della puntata di ieri giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5, eliminato il Visconte, le prove delL’Isola Update 19 marzo ore 19:30: come riporta davidemaggio.it il Visconte Guglielmotti in confessionale ha detto di volersi ritirare e ha così lasciato L’Isola dei Parassiti. Giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata delL’Isola dei Famosi, a soli tre giorni dalla abbiamo visto come si sono ambientati i naufraghi nella nuova Isola. Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (che avrà anche una sorta di talk social sulL’Isola) in attesa di Elettra Lamborghini fermata dal Covid-19. Isola ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021)dei, video della puntata di ieri giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5, eliminato il, le prove delUpdate 19 marzo ore 19:30: come riporta davidemaggio.it ilin confessionale ha detto di volersire e ha così lasciatodei Parassiti. Giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata deldei, a soli tre giorni dalla abbiamo visto come si sono ambientati i naufraghi nella nuova Isola. Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (che avrà anche una sorta di talk social sul) in attesa di Elettra Lamborghini fermata dal Covid-19. Isola ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - saggioilmatto : RT @likeirisheyes: @tommaso_zorzi ASFALTATO!!! La prox volta pensa prima di parlare! Fare l’opinionista non significa fare attacchi gratuit… - alegra8253 : RT @guffanti_marco: L'ISOLA dei CIALTRONI < chi vuoi eliminare ?> Poi ha chiamato #DRAGHI e ha detto 'TUTTI'. http… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Napoli, COVID-19: Ennesima ordinanza di De Luca per limitazioni a spostamenti e trasporti l'eco di caserta