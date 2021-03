L’Isola dei Famosi, il Visconte Ferdinando si ritira dal gioco (Di venerdì 19 marzo 2021) A L’Isola dei Famosi, eliminato a furor di popolo dal televoto contro l’erede dell’impero Gucci, il Visconte Ferdinando Guglielmotti è finito di default nella spiaggia di Parasite Island, dove vivono in gran segreto Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. A domanda diretta della stessa Ilary Blasi “vuoi rimanere ancora in gioco vivendo con loro?“, il Visconte ha prima rifiutato, poi accettato. Fino al drammatico epilogo: a fine puntata, poco prima del tramontar del sole, ha cambiato di nuovo idea e si è ritirato. Il Visconte Ferdinando Filippo Orso Forte Braccio Guglielmotti Balsamo Specchio di Normandia è così quindi il primo eliminato ufficiale de L’Isola dei Famosi, avendo lui stesso rifiutato di rimanere in ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 marzo 2021) Adei, eliminato a furor di popolo dal televoto contro l’erede dell’impero Gucci, ilGuglielmotti è finito di default nella spiaggia di Parasite Island, dove vivono in gran segreto Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. A domanda diretta della stessa Ilary Blasi “vuoi rimanere ancora invivendo con loro?“, ilha prima rifiutato, poi accettato. Fino al drammatico epilogo: a fine puntata, poco prima del tramontar del sole, ha cambiato di nuovo idea e si èto. IlFilippo Orso Forte Braccio Guglielmotti Balsamo Specchio di Normandia è così quindi il primo eliminato ufficiale dedei, avendo lui stesso rifiutato di rimanere in ...

