L’Isola dei Famosi 2021 le nomination di giovedì 18 marzo (video) (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 giovedì 18 marzo le nomination: i nominati tra i Rafinados sono Angela e Akash (video) L’Isola dei Famosi giovedì 18 marzo su Canale 5 è andata in scena la seconda puntata con una nuova tornata di nomination. Dopo l’eliminazione tra i Rafinados del Visconte (guarda qui) si è svolta una nuova prova Immunità che ha visto vincere nuovamente i Burinos, quindi ancora una volta le nomination hanno colpito i Rafinados. I due nominati sono risultati Angela e Akash anche al centro di una polemica con Tommaso Zorzi visto che nei giorni scorsi sono emerse sue diverse identità usate in passato (qui il video). I Rafinados fanno le loro ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021)dei18le: i nominati tra i Rafinados sono Angela e Akash (dei18su Canale 5 è andata in scena la seconda puntata con una nuova tornata di. Dopo l’eliminazione tra i Rafinados del Visconte (guarda qui) si è svolta una nuova prova Immunità che ha visto vincere nuovamente i Burinos, quindi ancora una volta lehanno colpito i Rafinados. I due nominati sono risultati Angela e Akash anche al centro di una polemica con Tommaso Zorzi visto che nei giorni scorsi sono emerse sue diverse identità usate in passato (qui il). I Rafinados fanno le loro ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - funghiporcinii : RT @vincycernic95: Il vero Re di quest'edizione che ha litigato con conduttrice, autori, opinionisti, già ha vinto l'isola, ego e narciso d… - d4rkh0lm3 : non per dire ma c'è seriamente qualcuno che guarda l'isola dei famosi senza annoiarsi? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Napoli, COVID-19: Ennesima ordinanza di De Luca per limitazioni a spostamenti e trasporti l'eco di caserta