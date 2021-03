L' immunologo Abrignani | ' E' necessario uno scudo penale per i sanitari che vaccinano'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Una difesa per chi vaccina potrà essere presto utile. SergioUniMi nonché membro del Cts ha parlato in questo senso: 'Penso che unoper ichesia ...

Advertising

globalistIT : - LiaColombo1 : Sergio Abrignani (immunologo): 'Per bloccare in modo completo la trasmissione del virus, servono vaccini sicuri ed… - enzoacunzo : RT @gloquenzi: Volete capirci qualcosa sui vaccini? L’unica è affidarsi a chi sa di cosa parla. Qui Sergio Abrignani - MarioMarple : RT @gloquenzi: Volete capirci qualcosa sui vaccini? L’unica è affidarsi a chi sa di cosa parla. Qui Sergio Abrignani - gloquenzi : Volete capirci qualcosa sui vaccini? L’unica è affidarsi a chi sa di cosa parla. Qui Sergio Abrignani -

Ultime Notizie dalla rete : immunologo Abrignani

Globalist.it

Una difesa per chi vaccina potrà essere presto utile. SergioUniMi nonché membro del Cts ha parlato in questo senso: 'Penso che uno scudo penale per i sanitari che vaccinano sia necessario. O vi è davvero un errore del sanitario che ...Negli scorsi minuti, fra l'altro, Sergiodell'Università di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico, è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rai 3, 'Agorà',...Il membro del Cts: "Mi viene difficile immaginare di poter accusare un medico di iniettare un vaccino che è stato registrato" ...L'immunologo del Cts: "Mi viene difficile immaginare di poter accusare un medico di iniettare un vaccino che è stato registrato. Responsabilità penale individuale c'è sempre" ...