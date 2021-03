Liga, il Betis ringrazia Fekir e Juanmi e batte 2 - 0 il Levante (Di sabato 20 marzo 2021) SIVIGLIA (Spagna) - Il Betis Siviglia batte 2 - 0 il Levante al Benito Villamarín . A decidere il match dell'anticipo della 28ª giornata di Liga i gol Fekir al 70' e di Juanmi al 75' . Gli andalusi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021) SIVIGLIA (Spagna) - IlSiviglia2 - 0 ilal Benito Villamarín . A decidere il match dell'anticipo della 28ª giornata dii golal 70' e dial 75' . Gli andalusi ...

Liga, il Betis ringrazia Fekir e Juanmi e batte 2-0 il Levante Corriere dello Sport.it La Liga, il Betis vince e consolida la zona Europa Si è aperta questo venerdì sera la 28esima giornata della Liga con la partita tra Betis e Levante vinta con il risultato di 2 a 0 dai padroni di casa. L’anticipo della Liga si sblocca solo al 70' con ...

Liga, il Betis batte 2-0 il Levante: decidono Fekir e Juanmi All'Estadio Benito Villamarín il Betis Sivigila si aggiudica tre punti nella sfida contro il Levante. Primo tempo che scivola via in equilibrio e senza molte emozioni, ma la squadra di Pellegrini ...

