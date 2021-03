L’eutanasia nel mondo dopo la nuova legge spagnola (Di venerdì 19 marzo 2021) Con 202 voti a favore, 140 contrari e due astenuti la camera bassa della Spagna ha definitivamente dato il via libera alla legge che renderà legale la pratica delL’eutanasia nel Paese. Nonostante le rimostranze della destra spagnola e della formazione politica di Vox, infatti, la maggioranza dei parlamentari spagnoli ha ritenuto necessario che la legislazione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 marzo 2021) Con 202 voti a favore, 140 contrari e due astenuti la camera bassa della Spagna ha definitivamente dato il via libera allache renderà legale la pratica delnel Paese. Nonostante le rimostranze della destrae della formazione politica di Vox, infatti, la maggioranza dei parlamentari spagnoli ha ritenuto necessario che la legislazione InsideOver.

AnitaEflak : RT @ComVentotene: Il Parlamento spagnolo ha appena approvato la legge che legalizza l’#eutanasia, tra i primi in Europa e nel mondo. Quand… - Radio1Rai : E’ il 7° paese al mondo. La Spagna legalizza l'eutanasia e il suicidio assistito. Potranno richiederli i residenti… - SignorCEO : RT @ItaliaOggi: La Spagna legalizza l'Eutanasia. E' il settimo stato nel mondo - debunkercovid : Nel giorno in cui la #Spagna approva l'#eutanasia mi torna in mente Mare Dentro. La scena del volo dalla finestra,… - DestinoLara : In Italia accadrà nel duemilamai. La lezione di civiltà della Spagna: approvata la legge che legalizza l'eutanasia -

