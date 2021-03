L'Eredità, che fine ha fatto la professoressa Sara? Flavio Insinna vuota il sacco (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono diverse giornate che a L'Eredità c'è una grande assenza, quella della professoressa Sara Arfaoui. Gli abitudinari spettatori del game show di Rai 1, in questi giorni si stanno domandando che fine abbia fatto la ragazza, che sinora è sempre stata presente in studio accanto all'altra professoressa Ginevra Pisani. Ed ecco che a fugare ogni dubbio ci ha pensato il conduttore Flavio Insinna. L'Eredità: Flavio Insinna svela cosa è successo alla professoressa Sara Giovedì 18 e venerdì 19 marzo, Flavio Insinna ha portato avanti il suo game show con una sola professoressa. A causa dell'emergenza sanitaria esplosa nello ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono diverse giornate che a L'c'è una grande assenza, quella dellaArfaoui. Gli abitudinari spettatori del game show di Rai 1, in questi giorni si stanno domandando cheabbiala ragazza, che sinora è sempre stata presente in studio accanto all'altraGinevra Pisani. Ed ecco che a fugare ogni dubbio ci ha pensato il conduttore. L'svela cosa è successo allaGiovedì 18 e venerdì 19 marzo,ha portato avanti il suo game show con una sola. A causa dell'emergenza sanitaria esplosa nello ...

Advertising

GiuseppeDiGraz3 : @gladiatoremassi @GiuseppeConteIT proprio l'unico che è riuscito con i suoi disastri a distruggere un Paese lascian… - andros3000 : @AieieBrazov3 Si so molto bene....non esistono cartelle inegisibili...sono tali solo se il titolare muore e gli ere… - Erminia83533558 : RT @mariamacina: Il Parlamento dà gli indirizzi e mette i paletti , poi è il Governo che deve fare i decreti attuativi senza ripassare dal… - HSkelsen : È chiaro che tutti i partiti sono entrati in questo governo portandosi un'eredità di vedute, di convinzioni, di ann… - poetazzo : RT @Figa_Nana: Adoro questi genitori che creano l'account instagram ai figli appena nati da potergli lasciare in eredità quando saranno gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità che Serchio delle Muse, Fosco Bertoli raccoglie l'eredità del maestro Roni La sua pesante eredità, comunque, non andrà persa perché l'associazione riparte con un nuovo ... è stato, nel 2008, tra i fondatori dell'associazione che vuole ripartire dopo un 2020 orribile: "...

Tra Dante e Shakespeare, in mostra il mito di Verona ... nell'ambito del progetto 'Verona, Dante e la sua eredità 1321 - 2021' promosso dal Protocollo d'... Costituisce un omaggio all'esilio veronese di Dante e al legame tra Verona e il Poeta che, nel corso ...

Covid, Codogno un anno dopo: «Finiti in trappola, abbiamo lottato» Corriere della Sera La sua pesante, comunque, non andrà persa perché l'associazione riparte con un nuovo ... è stato, nel 2008, tra i fondatori dell'associazionevuole ripartire dopo un 2020 orribile: "...... nell'ambito del progetto 'Verona, Dante e la sua1321 - 2021' promosso dal Protocollo d'... Costituisce un omaggio all'esilio veronese di Dante e al legame tra Verona e il Poeta, nel corso ...