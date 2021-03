Leone compie 3 anni | Fedez | ' La persona che mi ha cambiato la vita' e il video è da lacrime

(Di venerdì 19 marzo 2021) Le toccanti parole del rapper per il compleanno del figlio. Tra pochi giorni lui e Chiara Ferragni diventeranno genitori per la seconda ...

Advertising

Silvia04583130 : RT @perchetendenza: 'Leone Lucia Ferragni': Perché compie 3 anni - passionmakeup_ : RT @perchetendenza: 'Leone Lucia Ferragni': Perché compie 3 anni - pleasebbmine : RT @perchetendenza: 'Leone Lucia Ferragni': Perché compie 3 anni - ilSipontinoNet : ???? Oggi #Leone compie 3 anni, il video emozionante di #Fedez e #Ferragni per la piccolissima star dei social??… - BeaCostanzo : RT @perchetendenza: 'Leone Lucia Ferragni': Perché compie 3 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Leone compie

Le toccanti parole del rapper per il compleanno del figlio. Tra pochi giorni lui e Chiara Ferragni diventeranno genitori per la seconda ..." Il mio bambinotre anni oggi. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo, patata e non vedo l'... Tenerissimo anche Fedez:avrà presto una sorellina Quotidianamente protagonista sulle pagine ...Chiara Ferragni è incinta, molto incinta e tra pochi giorni dovrebbe partorire la sorellina del piccolo Leone che proprio oggi compie 3 anni. L’influencer ha pubblicato nelle scorse ore un selfie ...Le toccanti parole del rapper per il compleanno del figlio. Tra pochi giorni lui e Chiara Ferragni diventeranno genitori per la seconda volta ...