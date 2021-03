Lenovo in Giappone ha lanciato una sedia da gaming ispirata a Demon Slayer con tanto di katana incorporata

(Di venerdì 19 marzo 2021)inhaunadaspeciale. In collaborazione con il popolare manga Kimetsu no Yaiba (o), laè basata sul kimono indossato da uno dei personaggi più famosi, Tomioka Giyu. Oltre ai colori che virano da un rosso porpora alla texture a quadrati verdi e gialli, sul bracciolo sinistro c'è anche unache però non può essere estratta dal fodero (purtroppo). Questaè parte di una campagna promozionale e non è attualmente acquistabile. La società la consegnerà a cinque fortunati e se state pensando di partecipare, spiacente di deludervi, ma il giveaway è disponibile solo in. La campagna è già iniziata e finirà il 31 marzo: se siete tra ...

