Lebron- | Kzuma lo incorona | “Meritava altri 8 mvp”

(Di venerdì 19 marzo 2021) PerJames non ci sono più aggettivi. A 36 anni, si è consacrato come uno dei piu forti giocatori di basket che continua a fare incetta di premi sia collettivi(4 titoli Nba) e sia individuali (ben 4 mvp). Ma secondo i suoi compagni di squadra meriterebbe ancora molto di più, soprattutto dopo l’ultima partita chiusa con 37 punti, 8 rimbalzi e 6 assist dall’area piccola. Tra questi, c’è Kyleconvinto chesia degno di più di 5 Mvp: “L’MVP nell’ Nba è un premio molto politico. Bron dovrebbe avere almeno otto, nove, dieci MVP. Tutti lo sanno. Questa la replica della stella dei Los Angeles Lakers: “Credo che dovrei avere più di quattro Mvp….Ma non sto a pensarci o a piangersi sopra, cerco solo di arrivare ad ogni stagione giocando da Mvp per essere incluso tra i giocatori discussi per vincerlo. Scommetto che molti ...