Le squadre italiane sbeffeggiate: lo sfottò di Ajax e Porto a Roma e Juventus [FOTO] (Di venerdì 19 marzo 2021) Non è un buon momento per il calcio italiano, in particolar modo sono arrivate pesantissime eliminazioni in Champions e Europa League, alcuni club esteri hanno deciso di sbeffeggiare le squadre del campionato di Serie A. In particolar modo è stata deludente l'eliminazione della Juventus contro il Porto, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. A testa alta Lazio e Atalanta che hanno dovuto fare i conti con due squadre molto forti come Bayern Monaco e Real Madrid. In Europa League la Roma proverà a tenere in alto i colori italiani dopo il passaggio del turno contro lo Shakhtar, ai quarti affronterà l'Ajax. Niente da fare per il Milan, eliminato dal Manchester United. Lo sfottò alle squadre italiane E' già scontro tra ...

