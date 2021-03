Le reazioni avverse del vaccino Pfizer. Scatta il "cartellino giallo" (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Ferro ?Analisi delle segnalazioni spontanee nel Regno Unito dal 9/12/20 al 7/3/21 Perché AstraZeneca si e Pfizer no? Sono decine di migliaia le segnalazioni di effetti collaterali nel Regno Unito dopo la somministrazione del vaccino: tra gli eventi avversi più frequenti, disturbi del sistema nervoso e problemi gastro-intestinali Nonostante l'ok di poche ore fa da parte dell'Ema, il vaccino di AstraZeneca viene ancora considerato (sbagliando) con molto scetticismo mentre Pfizer/BioNtech, nell'immaginario collettivo, è ritenuto un vaccino di "Serie A", sicuro ed affidabile. Ma è davvero così? Siamo proprio sicuri che non abbia già causato numerose reazioni avverse? Cosa dice il governo inglese Un report del governo inglese, la fonte più ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Ferro ?Analisi delle segnalazioni spontanee nel Regno Unito dal 9/12/20 al 7/3/21 Perché AstraZeneca si eno? Sono decine di migliaia le segnalazioni di effetti collaterali nel Regno Unito dopo la somministrazione del: tra gli eventi avversi più frequenti, disturbi del sistema nervoso e problemi gastro-intestinali Nonostante l'ok di poche ore fa da parte dell'Ema, ildi AstraZeneca viene ancora considerato (sbagliando) con molto scetticismo mentre/BioNtech, nell'immaginario collettivo, è ritenuto undi "Serie A", sicuro ed affidabile. Ma è davvero così? Siamo proprio sicuri che non abbia già causato numerose? Cosa dice il governo inglese Un report del governo inglese, la fonte più ...

