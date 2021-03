Le previsioni meteo di sabato 20 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) – Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, instabile al Centro con rovesci nel corso della giornata. Maltempo al Sud con precipitazioni anche a carattere temporalesco. – Giornata all’insegna del maltempo soprattutto sulle regioni meridionali e su quelle centrali, dove sono previsti fenomeni anche a carattere temporalesco e temperature relativamente basse. Meglio al Nord, con nuvole e schiarite e ampi soleggiamenti nel corso della giornata. Nord – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili piovaschi potrebbero interessare la Romagna. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Instabile sulle regioni centrali con rovesci anche a carattere temporalesco nel corso della ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) – Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, instabile al Centro con rovesci nel corso della giornata. Maltempo al Sud con precipitazioni anche a carattere temporalesco. – Giornata all’insegna del maltempo soprattutto sulle regioni meridionali e su quelle centrali, dove sono previsti fenomeni anche a carattere temporalesco e temperature relativamente basse. Meglio al Nord, con nuvole e schiarite e ampi soleggiamenti nel corso della giornata. Nord – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili piovaschi potrebbero interessare la Romagna. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Instabile sulle regioni centrali con rovesci anche a carattere temporalesco nel corso della ...

Advertising

Roma : Mattina nubi sparse e schiarite, pomeriggio e sera coperto con debole pioggia. Temperature attese: 1°/11°C. Ecco le… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì #19marzo, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - RSD_studiodelta : ??? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, venerdì 19 marzo 2021 ?? - GazzettinoL : Superenalotto la combinazione vincente del 18 Marzo 2021: 11 38 51 58 62 63 Programmi televisivi Ora in Tv Venerdi… - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Venerdì 19 Marzo 2021 #meteo #19marzo -