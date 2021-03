(Di venerdì 19 marzo 2021) Comincia la primavera ma quello di sabato 20 e domenica 21sarà unall’insegna del freddo e addirittura di qualche nevicata. Si potrà vedere qualche fiocco anche a bassa quota, da Nord a Sud. I cieli saranno prevalentemente coperti sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Le precipitazioni saranno più intense al Sud. Temperature in calo, con massime generalmente comprese tra gli 8 e i 14 gradi. Venti perlopiù moderati e mari mossi (LE).

Advertising

fanpage : Previsioni meteo weekend: arriva il maltempo con freddo e pioggia. Neve a partire dai 600 metri #19marzo - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - SkyTG24 : Le previsioni meteo del weekend dal 20 al 21 marzo - PerugiaToday : Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile - radiolaquila1 : Previsioni meteo: weekend 20 e 21 Marzo da inverno pieno nel cuore della primavera -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

Leal Sud Piogge al Sud. Instabilità dal mattino con nubi e precipitazioni sparse su tutta l'area. Nel pomeriggio ancora piogge su gran parte della zona. In serata i rovesci si andranno ...per sabato 20 marzo Molto nuvoloso o coperto su regioni centrali adriatiche, al Sud e nelle Isole con piogge diffuse e localmente moderate su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e ...che richiede ogni anno una nuova somministrazione proprio perché le caratteristiche dei virus influenzali cambiano e si perde parzialmente l’immunità nel corso del tempo. Chi si occupa di realizzare ...Meteo Sicilia: che tempo farà nel weekend? Le previsioni non sono delle migliori: l’inverno ormai in partenza sembra non voler lasciare più l’Isola.