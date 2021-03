“Le parti peggiori” | il nuovo singolo di Meazza | disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube

(Di venerdì 19 marzo 2021)dal 19 Marzo in radio, sulee sucon il videoclip, “Le” è ildi, prodotto da Ioska Versari per l’etichetta FLEBO e distribuito da Artist First. Con questobrano il cantautore milanese – al terzodopo i precedenti “STRxxxO” e “Mari Stregati”, brano vincitore del Festival di Sannolo 2020 – inquadra il progetto in un’ atmosfera elettro-pop con un testo che tocca, questa volta, il lato oscuro delle relazioni amorose: “Leparla di relazioni travolgenti.” – afferma– “di quei rapporti in cui il dolore è grande tanto quanto ...

Advertising

DietrolaNotizia : Meazza, 'Le parti peggiori' - pressitalia : Meazza, il nuovo brano “Le parti peggiori” - Disponibile dal 19 Marzo in radio, su tutte le piattaforme digitali e… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie 'Le parti peggiori di te', il nuovo singolo di #Meazza. Il #Videoclip -… - BoobleItalia : 'Le parti peggiori', il nuovo brano di Meazza da oggi su tutte le piattaforme /Video - - Wooltonsound : In questa situazione di pandemia, l'Italia ha mostrato tutti i suoi aspetti peggiori: disorganizzazione, scaricabar… -

Ultime Notizie dalla rete : parti peggiori

FacceCaso

... i felsinei sono reduci dalla vittoria per 3 - 1 contro la Sampdoria ma hanno uno dei... Per quanto riguarda lebasse della classifica nell'anticipo di venerdì l'Ascoli affronta la ...Disponibile dal 19 Marzo in radio, su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip, 'Le' è il nuovo singolo di Meazza, prodotto da Ioska Versari per l'etichetta FLEBO e distribuito da Artist First. Con questo nuovo brano il cantautore milanese - al terzo singolo dopo i ...mentre gli abruzzesi hanno la peggior difesa del campionato. Sfida importante in chiave salvezza quella tra Reggiana e Cosenza che arrivano entrambe da un Under 2,5 e la tensione di queste partite può ...Che la classe media stia perdendo soldi, prestigio e possibilità è ormai cosa nota. Purtroppo, perché da sempre la classe media è il mezzo con il quale la ...