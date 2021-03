Le parole salde di Draghi a Bergamo che dissolvono complotti e fake news

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 marzo 2021) 18 marzo 2021. Un anno esatto da quel giorno identificato come il “giorno dei camion di”, quando una lunga fila di camionette dell’esercito ha trasportato i corpi dei nostri concittadini nei forni crematori di altre città. Perchénon ce la faceva più a rispondere al numero di morti che ogni giorno continuavano ad aumentare. Lo strazio, l’incredulità e le lacrime nascoste dietro le porte e le finestre chiuse delle case del lockdown della primavera 2020 sono diventati ben presto assordanti. Non solo a. In tutta Italia non era possibile credere a tutto quel gigantesco dolore. Poco dopo, l’impossibilità di accettare la morte, le perdite, le mancanze e la verità nuda e cruda, ha aperto lo spiraglio alla negazione più totale. Quelle immagini così dolorose per molti hanno iniziato ad assumere un altro aspetto: non ...