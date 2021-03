Le parole del presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Di venerdì 19 marzo 2021) Franco Locatelli ha spiegato che le persone che rifiuteranno AstraZeneca verranno messe in lista per un altro vaccino. Locatelli: “Chi rifiuterà AstraZeneca in lista per un altro vaccino” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) Franco Locatelli ha spiegato che le persone che rifiuteranno AstraZeneca verranno messe in lista per un altro vaccino. Locatelli: “Chi rifiuterà AstraZeneca in lista per un altro vaccino” su Notizie.it.

Advertising

chetempochefa : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - acmilan : ??? 'We need to put in an outstanding performance” Coach Pioli and @simonkjaer1989 ahead of our #UEL clash ?? ??? 'D… - AndreaOrlandosp : Un pensiero alle vittime del #Covid e alle loro famiglie. Un dolore davanti al quale non ci sono parole. Una battag… - Grazia_MB : RT @ValerioLivia: @BaroneZaza70 @albertopetro2 @redne2013 @angela3nipoti1 @LunaLeso @giuseppenotarn1 @lagatta4739 @scastaldi9 @migliaccio31… - SERENDlPJMTY : RT @VANTELEGEND: dopo aver letto che quella caricatura oscena è stata realizzata una settimana prima dei gr4 mmy e che era tutto calcolato… -