“Le mani della mafia sullo smaltimento rifiuti” | azienda in amministrazione giudiziaria a Siracusa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) La Tech Servizi srl,di Floridia che opera nel settore dellodei, è finita in. Il provvedimento del Tribunale di Catania, emesso su richiestalocale Dda, scaturisce da indagini del Nucleo di polizia economico finanziariaGuardia di Finanza di, su informative dello Scico delle Fiamme gialle e la collaborazioneDia di Catania, che hanno consentito di accertare come la società ha agito in regime di “contiguità con diversi ambiticriminalità organizzata” e, pertanto, esposta al rischio di infiltrazioni e condizionamento di stampo mafioso. Secondo le Fiamme gialle l’amministratore Christian La Bella avrebbe intrattenuto “rapporti con ...