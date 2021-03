Lazio e caso tamponi, parla il dirigente Asl: "Mai autorizzato Immobile" (Di venerdì 19 marzo 2021) Alla Gazzetta dello Sport il dirigente dell'Asl ha sconfessato la tesi difensiva del club biancoceleste Leggi su 90min (Di venerdì 19 marzo 2021) Alla Gazzetta dello Sport ildell'Asl ha sconfessato la tesi difensiva del club biancoceleste

Advertising

MatteoPedrosi : ?? Caso tamponi #Lazio: #Immobile non era autorizzato a partire per Torino. Le parole di Enrico De Rosa, direttore d… - Gazzetta_it : Il caso Lazio-tamponi, la verità del testimone - Corriere : Tamponi Lazio, via al processo sportivo: la procura chiederà penalizzazioni - Robertoro80 : RT @MatteoPedrosi: ?? Caso tamponi #Lazio: #Immobile non era autorizzato a partire per Torino. Le parole di Enrico De Rosa, direttore del Se… - BlackWhite1977 : RT @glmdj: #Lazio e Lotito alla ricerca di un modo per limitare le responsabilità e il relativo rischio di subire #penalizzazioni? Tra le p… -