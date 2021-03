Lazio | AstraZeneca | si riparte con le vaccinazioni dalle 15

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sicon. Dopo il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali, che ha definito il vaccino anglo-svedese “efficace e sicuro”, riprendono oggi nelle somministrazioni. “Sisenza perdere tempo – ha twittato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti – Torniamo a correre per salvare vite”. Le somministrazioni riprenderanno regolarmente alle 15 “con le persone che erano già prenotate con la sessione pomeridiana”, fa sapere l’Unità di crisi regionale, mentre le persone prenotate per questa mattina sono state “riprogrammate al fine di non creare assembramenti nei siti vaccinali”. Recuperare il tempo perso La Regione, però, dovrà riprogrammare il piano vaccinale. Lo stop temporaneo del siero anglo-svedese ha lasciato un buco di 25mila prenotazioni inevase. Un ...

Lo ha spiegato l'assessore alla Sanità delAlessio D'Amato Bugiardino del vaccinoaggiornato in mattinata dopo il via libera dell'Ema. A spiegarlo è l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, a margine dell'...Vaccini, in arrivo drive - through a Tor Vergata In attesa del nuovo via libera ade dell'arrivo del monodose di Johnson & Johnson, la Regioneha annunciato che nel drive - through ...Nel pomeriggio di ieri l’Agenzia Europea del Farmaco si è pronunciata sul vaccino AstraZeneca e le trombosi. L’Ema ha dichiarato che non c’è alcuna correlazione tra vaccino e gli ...Bugiardino del vaccino AstraZeneca aggiornato in mattinata dopo il via libera dell'Ema. A spiegarlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell’inaugurazione di 18 n ...