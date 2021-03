Lazio, arancione si spera (dal 29 marzo). Prossima settimana rosso confermato (Di venerdì 19 marzo 2021) La certezza arriverà con il report settimanale di venerdì 26 marzo. Si capirà allora se il Lazio lascerà la zona rossa per passare in quella arancione prima di Pasqua. Fermo restando che, come ha disposto il Governo con il nuovo pacchetto di misure anti Covid, dal 3 al 5 aprile, dunque proprio nel periodo festivo, tutta Italia sarà zona rossa. In Regione Lazio si spera di “conquistare” la fascia di rischio medio, in modo che possa riprendere una serie di attività. Tra le quali non si può considerare in automatico e su tutto il territorio, la scuola, dal momento che, anche con la regione in zona arancione, qualora l’incidenza (il numero dei positivi per 100.000 abitanti) di una parte - provincia o comune - del territorio superasse la soglia limite fissata a 250 per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) La certezza arriverà con il reportle di venerdì 26. Si capirà allora se illascerà la zona rossa per passare in quellaprima di Pasqua. Fermo restando che, come ha disposto il Governo con il nuovo pacchetto di misure anti Covid, dal 3 al 5 aprile, dunque proprio nel periodo festivo, tutta Italia sarà zona rossa. In Regionesidi “conquistare” la fascia di rischio medio, in modo che possa riprendere una serie di attività. Tra le quali non si può considerare in automatico e su tutto il territorio, la scuola, dal momento che, anche con la regione in zona, qualora l’incidenza (il numero dei positivi per 100.000 abitanti) di una parte - provincia o comune - del territorio superasse la soglia limite fissata a 250 per ...

Advertising

cronaca_news : Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo? Ecco il possibile scenario prima di Pasqua - dorasperti : RT @HuffPostItalia: Lazio, arancione si spera (dal 29 marzo). Prossima settimana rosso confermato - giuliog : RT @HuffPostItalia: Lazio, arancione si spera (dal 29 marzo). Prossima settimana rosso confermato - HuffPostItalia : Lazio, arancione si spera (dal 29 marzo). Prossima settimana rosso confermato - drag_on_air : Messaggio per @LaStampa Mettere tra i contenuti top news una notizia come questa dice molto della vostra idea di g… -