Lavoro, Bonomi “Chiediamo strumenti per potere assumere” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il blocco dei licenziamenti “era una posizione che avevamo sollecitato, cioè differenziare fra chi aveva gli strumenti di Cig ordinaria e chi non li aveva. E’ un finto problema: fino a giugno è comprensibile, poi bisognerà partire con una strada selettiva. Sulla cassa integrazione siamo contributori netti per 2,4 miliardi, quindi dobbiamo avere la possibilità di operare in un mercato ordinario che non vuol dire licenziare, ma avere la possibilità di potere usare la Cig per altre 52 settimane. Piuttosto noi Chiediamo gli strumenti necessari per potere assumere”. Così il presidente di Confindustria Aldo Bonomi, ospite a RaiNews24. Per Bonomi, inoltre, è necessario “abbassare il limite del contratto di espansione per favorire il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il blocco dei licenziamenti “era una posizione che avevamo sollecitato, cioè differenziare fra chi aveva glidi Cig ordinaria e chi non li aveva. E’ un finto problema: fino a giugno è comprensibile, poi bisognerà partire con una strada selettiva. Sulla cassa integrazione siamo contributori netti per 2,4 miliardi, quindi dobbiamo avere la possibilità di operare in un mercato ordinario che non vuol dire licenziare, ma avere la possibilità diusare la Cig per altre 52 settimane. Piuttosto noiglinecessari per”. Così il presidente di Confindustria Aldo, ospite a RaiNews24. Per, inoltre, è necessario “abbassare il limite del contratto di espansione per favorire il ...

Advertising

CorriereCitta : Lavoro, Bonomi “Chiediamo strumenti per potere assumere” - giannileft : @M49liberorso Ah,leggendo l'articolo i poveri disgraziati che sono finiti sotto sfratto,bloccato,sono dei 'furbetti… - verso_il_fronte : Secondo Bonomi e i suoi compari di Confindustria, dovremmo stare tutti piegati a 90 gradi nelle loro fabbricchette… - infoitinterno : Lavoro, Bonomi: Blocco licenziamenti finto problema, misure per assumere - TV7Benevento : Lavoro: Bonomi, 'blocco licenziamenti finto problema, servono misure per assumere'... -