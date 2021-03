Lavoro, associazioni donne: obiettivo 62% occupazione femminile (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Quando si parla di donne e Lavoro bisogna ammettere che se molto si è fatto, più ancora c’è da fare. Una donna su due ha visto peggiorare la propria condizione economica nell’ultimo anno, specie nella fascia di età più giovane. Ma c’è di più: la categoria femminile, oltre a essere sotto impiegata nel mondo del Lavoro (prima del Covid in Italia il 50 per cento delle donne lavorava, oggi siamo al 48), viene pagata mediamente il 20 per cento in meno rispetto a un uomo, con la medesima mansione. Non solo, la crisi economica innescata dalla pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo: a dicembre si sono persi 101 mila posti di Lavoro, 99 mila di questi erano occupati da donne. Una questione, dunque, di strettissima attualità al centro del webinar dal titolo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Quando si parla dibisogna ammettere che se molto si è fatto, più ancora c’è da fare. Una donna su due ha visto peggiorare la propria condizione economica nell’ultimo anno, specie nella fascia di età più giovane. Ma c’è di più: la categoria, oltre a essere sotto impiegata nel mondo del(prima del Covid in Italia il 50 per cento dellelavorava, oggi siamo al 48), viene pagata mediamente il 20 per cento in meno rispetto a un uomo, con la medesima mansione. Non solo, la crisi economica innescata dalla pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo: a dicembre si sono persi 101 mila posti di, 99 mila di questi erano occupati da. Una questione, dunque, di strettissima attualità al centro del webinar dal titolo ...

