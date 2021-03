Latina Scalo | lavori di riqualificazione al parcheggio multipiano della stazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ilnei pressiferroviaria disarà chiuso temporaneamente da lunedì 22 marzo per consentire l’esecuzione di una serie didiche riguarderanno la parte impiantistica del controllo accessi, la parte elettrica e di illuminazione, il riassetto delle opere idrauliche eparte stradale, e ulteriori verifiche strutturali e manutentive in genere. La chiusura, stabilita con ordinanza dirigenziale n. 56 del 19 marzo 2021, sarà fino al 30 aprile 2021 e comunque sino al termine dei. Si tratta di un intervento improrogabile che investe in modo generalizzato l’intera infrastruttura del, mai stata oggetto di ...