L’assalto al Campidoglio USA del 6 gennaio potrebbe diventare una miniserie tv

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ve lo ricordate quando centinaia di persone, infiammate da un discorso di Donald Trump, lo scorso 62021 hanno invaso e fatto un vero e proprio assalto alUSA, causando tra le altre cose cinque morti e 140 feriti? Immaginiamo di sì, come dimenticare. Beh…alUSA sarà al centro di unache verrà realizzata per Showtime dai creatori di The Comey Rule. Gli autori americani non sono nuovi nel raccontare la realtà, trasformando dei fatti realmente accaduti nella quotidianità di tutti i giorni in una fiction, in un film o in una serie tv. Anche il racconto della pandemia causata dal Covid-19 e il lockdown sono già entrati in una serie tv quando erano e sono ancora in corso in mezzo mondo. L’obiettivo, adesso è quello di narrare il grave episodio che ha ...