L'area di servizio che viaggia nel futuro fa il pieno di Gnl, energia ed è pronta per l'idrogeno (Di venerdì 19 marzo 2021) Per trovare un distributore dove rifornirsi di carburante si possono imboccare migliaia di strade in tutta Italia. Per scoprire invece la "stazione di servizio del futuro", che accanto alle pompe di ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Per trovare un distributore dove rifornirsi di carburante si possono imboccare migliaia di strade in tutta Italia. Per scoprire invece la "stazione didel", che accanto alle pompe di ...

Advertising

TrafficoA : A14 - Piceno Est - Servizi igienici non disponibili A14 bologna-Taranto L'area di servizio Piceno est ha i servizi igienici non... - TrafficoA : A14 - Piceno Est - Servizi di ristorazione non disp. A14 bologna-Taranto L'area di servizio Piceno est ha i servizi di ristoraz... - MaxMiglietta2 : @Tharkas72 @MazziottaFabio Servizio di Report se non erro, area dell'Australia - liuk71rm : @FratellidItalia Sapete per caso per quando è prevista la possibilità di farlo al McDrive sul Grande Raccordo Anula… - CCISS_Ministero : A2 Autostrada del Mediterraneo fine ghiaccio tra A2 Area di servizio Galdo (Km 146) e Svincolo Sibari (Km 208,2)… -